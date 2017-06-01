Моди пригласил российский бизнес к сотрудничеству с индийскими компаниями

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашает российский бизнес приехать и работать в стране, сотрудничать с индийскими компаниями.

"Я призываю вас всех приехать в Индию, сотрудничать с индийскими компаниями", — сказал Моди на совместной встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса двух стран.

"Российские компании могут принять участие во всех наших инициативах и сотрудничать с индийскими компаниями. Хочу пригласить их это делать. Я заверяю их в том, что мы окажем всю необходимую поддержку", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.