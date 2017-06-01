Путин отметил прочность и потенциал торгово-экономических связей с Индией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил прочность торгово-экономических связей с Индией и их солидный потенциал.

"Ценим, что в форуме (ПМЭФ) участвует столь представительная делегация индийских предпринимателей. Все это наглядно подтверждает прочность наших торгово-экономических связей и их солидный потенциал и особо привилегированный характер стратегического партнёрства с Индией", — сказал Путин на встрече с представителями бизнеса.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.