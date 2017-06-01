SegezhaGroup будет производить фанеру в Костромской области

КОСТРОМА, 1 июн – РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") намерен инвестировать порядка 8-9 миллиардов рублей в производство березовой фанеры в Костромской области, соответствующее соглашение подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила администрация региона.

Инвестпроект предполагает строительство современного фанерного комбината. Соглашение подписали губернатор Костромской области Сергей Ситников и президент, председатель правления Segezha Group Камиль Закиров. В документе определены основные параметры инвестпроекта и необходимые лесные ресурсы, а также меры господдержки и взаимные обязательства.

"Предполагаемый объем инвестиций в проект, включая организацию использования лесов по договорам аренды, составит порядка 8-9 миллиардов рублей. Проектная мощность производства в год по видам выпускаемой продукции — ориентировочно 100 тысяч кубометров в год", — сообщают власти.

Уточняется, что на новом производстве для жителей региона будет создано более 500 рабочих мест.

"Приход в регион крупного надежного инвестора будет способствовать социально-экономическому развитию территории, внедрению прогрессивных технологий и созданию новых рабочих мест. В соответствии с действующим законодательством, мы сформируем заявку на реализацию этого инвестиционного проекта как приоритетного в области освоения лесов", — заявил губернатор Ситников.

Согласно подписанной "дорожной карте" проекта, строительные работы планируется начать до конца 2018 года, а получение первой товарной продукции намечено на 2020 год.

"Мы уверены, что конструктивное сотрудничество с Костромской областью обеспечит и нам и региону новые точки роста, поможет в развитии социальной инфраструктуры, что в итоге приведёт к повышению качества жизни людей", — сказал президент Segezha Group Камиль Закиров. Он также подчеркнул, что в целях подготовки квалифицированных кадров для нового производства компания будет сотрудничать с высшими и средними профессиональными учебными заведениями Костромской области.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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