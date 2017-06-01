Минсвязь, Ростелеком и Тюменская область реализуют инвестпроекты в регионе

ТЮМЕНЬ, 1 июн — РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский подписали трехстороннее соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соглашение, подписанное сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем, телемедицины со строительством волоконно-оптической транспортной сети к лечебно-профилактическим организациям, создание и модернизацию аппаратно-программных комплексов различного назначения, в том числе систем видеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения, систем экстренного оповещения, комплексное развитие информационного общества в Тюменской области", — сказал собеседкик агентства.

По его словам, одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

В соответствии с государственным контрактом об условиях оказания универсальных услуг связи "Ростелеком" обеспечит точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах с численностью населения 250-500 человек. Кроме того, по условиям соглашения компания обеспечит высокоскоростными линиями передачи данных населенные пункты с численностью жителей более 500 человек, отметил собеседник агентства.

"Модернизация инфраструктуры связи — важнейший аспект социального развития региона, который напрямую влияет на качество жизни людей. Правительство Тюменской области уделяет большое внимание выравниванию цифрового потенциала территорий", — отметил Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что координация усилий областного правительства и "Ростелекома" по развитию сети интернет в регионе и переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид — важный шаг к повышению доступности электронных услуг для жителей области, в том числе проживающих в небольших населенных пунктах.

На сегодня в Тюменской области точки доступа в интернет организованы в 114 населенных пунктах в 20 муниципальных районах

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