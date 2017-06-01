Центробанк отмечает снижение зависимости курса рубля от цен на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Корреляция между ценой нефти и курсом рубля снизилась в 2016 году частично из-за того, что сократилась волатильность нефтяных цен; эта зависимость в настоящее время чуть выше уровня 2011-2013 годов, когда ЦБ управлял курсом рубля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"В принципе зависимость колебаний рубля от колебаний цены нефти снизилась. Частично это связано с тем, что снизились сами колебания нефтяных цен в этом году", — сказала Юдаева журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Плюс, я думаю, что наша политика повышения доверия к рублю также способствовала и снижению этой зависимости, и снижению волатильности рубля", — добавила она.

При этом она отметила, что в настоящее время волатильность рубля по всем показателям лишь чуть выше, чем была в 2011-2013 годах, когда в РФ был управляемый курс, а не плавающий как сейчас.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.