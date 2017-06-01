Тюменская область и SAP договорились о развитии цифровых технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и немецкая компания SAP подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в развитии цифровых технологий, сообщило в четверг правительство региона.

По данным областных властей, документ подписали тюменский губернатор Владимир Якушев и генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев. Соглашение предусматривает взаимодействие в здравоохранении, управлении и образовании в сфере инноваций.

"В здравоохранении для совершенствования качества медицинской помощи планируется использовать возможности интеллектуального анализа больших данных на базе SAP Predictive Analytics… Еще одна сфера для сотрудничества – управление регионом. Планируется, что совместно будет разработан проект информационной системы для автоматизации управления государственным имуществом, инженерными сетями, объектами ЖКХ", — уточняет правительство Тюменской области.

В правительстве добавили, что в конце мая в тюменском технопарке был открыт центр инноваций и нетворкинга SAP Next-Gen Lab.

"Мы будем помогать Тюменской области формировать свои собственные экспертные центры в сфере медицины и управления для качественного улучшения операционных процессов", – цитируют региональные власти слова Гонтарева.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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