Сбербанк не исключает финансового участия в строительстве завода "Алкон"

САРАТОВ, 1 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сбербанк рассматривает возможность финансового участия в строительстве в Пензенской области завода группы компаний "Алкон" по глубокой переработке пшеницы за 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на заявление старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова на площадке ПМЭФ.

"Мы видим, что в регионе созданы благоприятные условия для работы инвесторов и развития сельскохозяйственной отрасли в целом, и рассматриваем участие в данном проекте с точки зрения оказания финансовой поддержки", – цитирует Попова пресс-служба губернатора. По словам топ-менеджера, привлекательным для инвестирования является и срок реализации проекта — полтора-два года.

Попов на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в рамках ПМЭФ также отметил, что площадка для нового производства удачно расположена по отношению к рынкам сбыта и имеет явные преимущества перед аналогичными участками в других регионах. "Уже на проектной стадии есть четкое понимание, куда пойдет продукция – это Московская область, регионы Поволжья", – сказал представитель Сбербанка.

В пресс-службе отметили, что сумма инвестиций достаточно большая, поэтому инвесторы совместно с правительством региона дополнительно проработают вопросы реализации проекта.

Группа "Алкон", один из лидеров российского рынка алкогольных и безалкогольных напитков, намерена построить в регионе завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тысяч тонн сырья в год. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Одним из продуктов завода станет глюкозо-фруктозный сироп, используемый в производстве напитков и в кондитерской промышленности. Открыть кредитную линию в банке планировалось в июне-июле текущего года. Проект планируется реализовать до 2021 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.