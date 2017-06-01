Катар на ПМЭФ готов вступить в новые переговоры с Россией, заявил посол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Представители Катара прибыли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с готовностью вступить в новые переговоры с российской стороной, но подписание контрактов пока не планируется, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

"В течение форума нет (контрактов — ред.), но наш диалог постоянно продолжается с коллегами в фонде прямых инвестиций РФ. На форуме присутствуют представители суверенного фонда Катара, других структур правительства, министерства финансов. Все они присутствуют, чтобы вступить в переговоры для повышения уровня сотрудничества во всех сферах", — сказал посол.

Аль-Аттыйя напомнил, что его страна имеет "стратегическое партнерство" с Россией в сфере энергетики и сделала крупные инвестиции в России в последние пять лет, в частности приобрела долю в компании "Роснефть".

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря 2016 года был продан консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.