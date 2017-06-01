ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с ЭСАБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ВТБ Пенсионный фонд и компания ЭСАБ (входит в корпорацию Colfax) в рамках ПМЭФ-2017 заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении, в рамках которого сотрудники компании становятся участниками корпоративной пенсионной программы, сообщает пресс-служба банка.

"Компания ЭСАБ входит в состав американской корпорации Colfax и является мировым лидером в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. Помимо производства качественной продукции, компания имеет репутацию социально ответственного работодателя, и внедрение корпоративной пенсионной программы — очередное этому подтверждение", — прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

В свою очередь, управляющий директор ЭСАБ в России и СНГ Константин Горбач отметил, что пенсионная программа в составе качественного социального пакета рассматривается компанией и как "отличный мотивационный HR инструмент".