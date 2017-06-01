Ленобласть на ПМЭФ планирует подписать 20 соглашений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 соглашений на общую сумму порядка 55 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в рамках форума губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы подпишем 20 соглашений, общая сумма будет 55 миллиардов рублей. Самое крупное соглашение с компанией "Эко-культура". В городе Пикалево 20 гектаров земли выделяется под строительство тепличного комплекса. Общий объем инвестиций — 20 миллиардов рублей. Это будет самое крупное соглашение. На втором месте соглашение с группой компаний "Сумма". Это соглашение по строительству железнодорожного терминала по перевалке нефти и других наливных грузов в Приморске. Общий объем — 6 миллионов тонн, здесь будут переваливаться не только нефтепродукты, но и метанол. Общая сумма инвестиций — 12 миллиардов рублей", — рассказал глава региона.

Он отметил, что также планируется подписание соглашений с регионами РФ, а также по реализации социальных проектов.

"Хочу подчеркнуть, что соглашения абсолютно разные, есть и экономические соглашения, есть и социальные. Из социальных соглашений самое важное — это соглашение с компанией, которая будет строить больше 20 объектов здравоохранения в Ленинградской области через реализацию механизма государственно-частного партнерства. Мы подпишем экологическое соглашение с Санкт-Петербургом. Это будет первый шаг к общему регулированию рынка твердых бытовых отходов. Мы подписали соглашение с Орловской областью, подпишем соглашение с Крымом", — рассказал Дрозденко.