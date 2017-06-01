Завершилась консолидация активов аэропорта "Шереметьво"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Консолидация активов московского аэропорта "Шереметьво" завершилась, сообщила воздушная гавань.

"Фактически завершен окончательный второй этап консолидации активов АО "Международный аэропорт Шереметьево": осуществлена реорганизация в форме присоединения компании АО "Аэропорт Шереметьево" к АО "Международный аэропорт Шереметьево". Внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности АО "Аэропорт Шереметьево", — говорится в сообщении.

Таким образом, АО "Международный аэропорт Шереметьево" стал правопреемником АО "Аэропорт Шереметьево" по всем правам и обязательствам, вследствие чего произошло изменение состава акционеров АО "Международный аэропорт Шереметьево" и консолидация профильных активов на его балансе.

В результате реорганизации, отмечается в сообщении, частный стратегический инвестор — ООО "Шереметьево Холдинг" — и государство в лице Росимущества стали основными владельцами пакетов акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" в размере 66% и 30,43% соответственно. Оставшимися пакетами акций компании владеют "Аэрофлот" и "ВЭБ Капитал".

"Шереметьево Холдинг" контролируется TPS Avia Group. Основными акционерами TPS Avia являются бизнесмены Аркадий Ротенберг и Александр Скоробогатько, а также председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко.