Санкции не влияют на работу европейских компаний в России, заявили в АЕБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Европейские компании, работающие в небанковском секторе в РФ, не ощущают воздействия западных санкций, заявил в четверг РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

"Говоря о западных санкциях, те, которые по-настоящему значимы — санкции финансового сектора. Они, разумеется, оказывают воздействие на европейский банковский сектор и его деятельность в России. Но если вы говорите о других компаниях в промышленном секторе или секторе услуг, у них (санкций — ред.) очень ограниченное влияние на них (компании в небанковском секторе — ред.)", — заявил Шауфф на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если вы поговорите с членами нашей Ассоциации, которые работают в небанковском секторе и спросите их о санкциях, подавляющее большинство скажет, что санкции не имеют никакого формального воздействия на них, что, в конечном итоге, хорошо. Несмотря на эти проблемы, европейские компании продолжают свою работу в России. Это хорошие новости", — заявил Шауфф на полях ПМЭФ. По его словам, предприятия признают, что существует политическая проблема, которая нуждается в разрешении.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.