Рубль стабилен к доллару и растет к евро на позитиве с ПМЭФ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль стабилизировался против доллара и рос к евро днем, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Словесные интервенции с этого мероприятия поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижался на 2 копейки, до 56,55 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 63,44 рубля.

Рубль пытается расти

Курс рубля днем стабилизировался к доллару и рос к евро. Слабость европейской валюты на форексе, переместившейся в район 1,12 доллара с 1,125 доллара обусловило ее сползание и против рубля.

Стоимость нефти не показывает определенной динамики, находясь немного ниже уровня 51 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему сомневаются в достижении ожидаемого прежде баланса спроса и предложения "черного золота" на рынке, несмотря на данные Американского института нефти (API) о довольно значительном снижении его запасов в США.

Запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Поддержку рублю оказывают некоторые словесные интервенции, пришедшие с ПМЭФ. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля, хотя это и оказывает некоторое негативное влияние на экономику (имелось в виду укрепление рубля в последние месяцы).

Кроме того, она заявила, что ЦБ видит интерес иностранных и российских инвесторов к вложениям в экономику РФ. Наконец, Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, но темпы этого снижения будут зависеть от ряда факторов. То есть, быстрого давления на рубль в виде мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ожидать не стоит, полагают эксперты.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил на форуме, что новые санкции, обсуждаемые G7, слабо могут повлиять на экономику РФ.

В итоге доллар почти не менялся к рублю днем, евро терял 0,3%. Рублевая цена нефти сползла в район уровня 2,85 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Период чрезвычайной крепости рубля подходит к концу, при этом риски для национальной валюты РФ исходят не только со стороны цен на нефть, но и от сужения сальдо текущего счета платежного баланса, более активного снижения ключевой ставки ЦБ, менее агрессивных покупок суверенного госдолга нерезидентами, а также от геополитики, рассуждают аналитики Росбанка.

Что касается перспектив дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ, влияние этого на курс рубля будет ограниченным, считает Станислав Солдатов из компании МФЦ.

"К немаловажному фактору поддержки текущей стабильности валюты можно отнести улучшение экономической ситуации в РФ. В мае активность в производственном секторе выросла по сравнению с предыдущим месяцем, причем индикатор пребывает в зоне роста уже девятый месяц кряду. Улучшение показателя было обусловлено в основном возросшим спросом на внутреннем рынке, который компенсировал продолжающееся сокращение экспорта", — сказал он.

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