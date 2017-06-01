Рубль стабилен к доллару и растет к евро на позитиве с ПМЭФ

17:0801.06.2017
(обновлено: 17:09 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль стабилизировался против доллара и рос к евро днем, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Словесные интервенции с этого мероприятия поддерживают курс российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижался на 2 копейки, до 56,55 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 63,44 рубля.
Рубль пытается расти
Курс рубля днем стабилизировался к доллару и рос к евро. Слабость европейской валюты на форексе, переместившейся в район 1,12 доллара с 1,125 доллара обусловило ее сползание и против рубля.
Стоимость нефти не показывает определенной динамики, находясь немного ниже уровня 51 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему сомневаются в достижении ожидаемого прежде баланса спроса и предложения "черного золота" на рынке, несмотря на данные Американского института нефти (API) о довольно значительном снижении его запасов в США.
Запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь на 2,5 миллиона баррелей.
Поддержку рублю оказывают некоторые словесные интервенции, пришедшие с ПМЭФ. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля, хотя это и оказывает некоторое негативное влияние на экономику (имелось в виду укрепление рубля в последние месяцы).
Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Кроме того, она заявила, что ЦБ видит интерес иностранных и российских инвесторов к вложениям в экономику РФ. Наконец, Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, но темпы этого снижения будут зависеть от ряда факторов. То есть, быстрого давления на рубль в виде мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ожидать не стоит, полагают эксперты.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил на форуме, что новые санкции, обсуждаемые G7, слабо могут повлиять на экономику РФ.
В итоге доллар почти не менялся к рублю днем, евро терял 0,3%. Рублевая цена нефти сползла в район уровня 2,85 тысячи рублей за баррель.
Прогнозы
Период чрезвычайной крепости рубля подходит к концу, при этом риски для национальной валюты РФ исходят не только со стороны цен на нефть, но и от сужения сальдо текущего счета платежного баланса, более активного снижения ключевой ставки ЦБ, менее агрессивных покупок суверенного госдолга нерезидентами, а также от геополитики, рассуждают аналитики Росбанка.
Что касается перспектив дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ, влияние этого на курс рубля будет ограниченным, считает Станислав Солдатов из компании МФЦ.
"К немаловажному фактору поддержки текущей стабильности валюты можно отнести улучшение экономической ситуации в РФ. В мае активность в производственном секторе выросла по сравнению с предыдущим месяцем, причем индикатор пребывает в зоне роста уже девятый месяц кряду. Улучшение показателя было обусловлено в основном возросшим спросом на внутреннем рынке, который компенсировал продолжающееся сокращение экспорта", — сказал он.
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Главной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
В первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
Дискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
Робот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
Фонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
Ведущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
Заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
На форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.