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Экономика

Рубль стабилен к доллару и растет к евро на позитиве с ПМЭФ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (289)
17:0801.06.2017
(обновлено: 17:09 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль стабилизировался против доллара и рос к евро днем, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе.

Рублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
"Свободный рубль" имеет больше преимуществ, чем недостатков, считают в ЦБ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Словесные интервенции с этого мероприятия поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижался на 2 копейки, до 56,55 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 63,44 рубля.

Рубль пытается расти

Курс рубля днем стабилизировался к доллару и рос к евро. Слабость европейской валюты на форексе, переместившейся в район 1,12 доллара с 1,125 доллара обусловило ее сползание и против рубля.

Стоимость нефти не показывает определенной динамики, находясь немного ниже уровня 51 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему сомневаются в достижении ожидаемого прежде баланса спроса и предложения "черного золота" на рынке, несмотря на данные Американского института нефти (API) о довольно значительном снижении его запасов в США.

Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рубль вошел в полосу относительной стабильности, считает глава ВТБ
Запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Поддержку рублю оказывают некоторые словесные интервенции, пришедшие с ПМЭФ. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля, хотя это и оказывает некоторое негативное влияние на экономику (имелось в виду укрепление рубля в последние месяцы).

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".Флаги стран-участниц у Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.Стенд Сбербанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.Стенд компании Крымский мост в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.Фрагмент стенда компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.Стенд транспортно-логистического комплекса в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.Посетитель в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.Стенд компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПри организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.Волонтеры в Экспофоруме готовятся к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.Стенд Почты России в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.Подготовка стенда в Экспофоруме к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.Павильон АО Объединенная зерновая компания в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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Кроме того, она заявила, что ЦБ видит интерес иностранных и российских инвесторов к вложениям в экономику РФ. Наконец, Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, но темпы этого снижения будут зависеть от ряда факторов. То есть, быстрого давления на рубль в виде мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ожидать не стоит, полагают эксперты.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил на форуме, что новые санкции, обсуждаемые G7, слабо могут повлиять на экономику РФ.

В итоге доллар почти не менялся к рублю днем, евро терял 0,3%. Рублевая цена нефти сползла в район уровня 2,85 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Минэкономразвития в июне уточнит прогноз по курсу рубля
Период чрезвычайной крепости рубля подходит к концу, при этом риски для национальной валюты РФ исходят не только со стороны цен на нефть, но и от сужения сальдо текущего счета платежного баланса, более активного снижения ключевой ставки ЦБ, менее агрессивных покупок суверенного госдолга нерезидентами, а также от геополитики, рассуждают аналитики Росбанка.

Что касается перспектив дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ, влияние этого на курс рубля будет ограниченным, считает Станислав Солдатов из компании МФЦ.

"К немаловажному фактору поддержки текущей стабильности валюты можно отнести улучшение экономической ситуации в РФ. В мае активность в производственном секторе выросла по сравнению с предыдущим месяцем, причем индикатор пребывает в зоне роста уже девятый месяц кряду. Улучшение показателя было обусловлено в основном возросшим спросом на внутреннем рынке, который компенсировал продолжающееся сокращение экспорта", — сказал он.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

Открытие Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у Исаакиевского собора
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".Посетители в Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия Сегодня Дмитрий Горностаев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРобот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.Робот Кибернетик рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Робот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВедущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ведущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.Официальный представитель министерства иностранных дел Росьсии Мария Захарова во время интервью радио Sputnik на ПМЭФ. 1 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и председатель государственной корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков во время подписания соглашения о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.Заместитель Министра торговли и промышленности Южно- Африканской Республики Булелани Магванише на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.Павильон Индия на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКомпании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.
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  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
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Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

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