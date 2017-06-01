Татарстан и Бахрейн обсудили проекты по разработке месторождений нефти

КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Перспективы сотрудничества Татарстана и Бахрейна в области разведки и добычи нефти, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений стали главной темой встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с советником, официальным представителем премьер-министра Королевства Бахрейн шейхом Сальманом бен Халифой Аль Халифой, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

"Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня Татарстан рассматривает Королевство Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Особое внимание в ходе беседы стороны уделили обсуждению перспектив сотрудничества между Татарстаном и Бахрейном в области разведки и добычи нефти, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений", — говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-службы, шейх Сальман бен Халифа Аль Халифа пригласил татарстанские нефтяные компании в Бахрейн для участия в совместных нефтегазохимических проектах.

Минниханов отметил, что у Татарстана уже имеется опыт взаимодействия с партнерами из Бахрейна. В частности, свою продукцию в Манаму поставляли машиностроительные предприятия республики. "Сегодня Татарстан заинтересован в расширении объемов и ассортимента поставок товаров", — подчеркнул он.

В феврале этого года президент Татарстана принял участие в первом заседании межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Манаме. Тогда Минниханов пригласил бизнес Бахрейна к участию в инвестпроектах на территории республики и предложил более тесно сотрудничать в сфере исламского банкинга. Отмечалось, что республика заинтересована в поставках в Бахрейн автомобилей "КамАЗ", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования, газотурбинного, газоперекачивающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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