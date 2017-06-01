Шувалов заявил, что Россия и Китай привержены нормам ВТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия и Китай, создавая торговые партнерства с другими странами, остаются приверженцами норм ВТО, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на сессии ПМЭФ.

"Мы вступили в переговоры по евразийскому экономическому партнерству с Китаем. Сначала это партнерство будет открыто между Китаем и странами, входящими в ЕврАзЭС, затем это партнерство будет открыто для присоединения", — сказал Шувалов.

"При этом Китай все время даже в переговорах с нами подчеркивает, что мы вместе должны отстаивать интересы ВТО, потому что это площадка для интеграции и площадка для того, чтобы каждый мог раскрыть свой торговый потенциал", — сказал Шувалов.

По его словам, Россия выиграла от вступления в ВТО и остается приверженцем его норм. Шувалов при этом выразил сожаление относительно политики США: "Страна, которая больше всех уговаривала нас присоединиться к ВТО — США, то что мы сейчас там видим — это совершенно другая политика".

В конечном итоге, по его мнению, открытость торговли соответствует интересам США не в меньшей степени, чем других стран. "Жаль, что сейчас мы наблюдаем в США то, что наблюдаем. Посмотрим, как это будет в реальных действиях администрации выглядеть", — сказал он. "Я думаю что изолироваться будет невозможно. Мы, со своей стороны, со своими партнерами будем поддерживать взаимодействие в рамках ВТО", — сказал Шувалов.

Говоря о евразийском экономическом партнерстве, переговоры о котором Россия ведет с Китаем, он заявил, что надеется, что это будет широкое интеграционные объединение на всем евразийском пространстве. "Оно будет гибким достаточно: мы посмотрели, как создавалось Транстихоокеанское партнерство, и лучший опыт из этого мы будем в переговорах с Китаем использовать", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.