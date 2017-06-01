Рубль вошел в полосу относительной стабильности, считает глава ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает сильных скачков курса рубля, как в 2014 году; допускает колебания на 5-10% в ту или иную сторону.

"Я лучше на НТВ погоду буду предсказывать, чем курс доллара, потому что это вещь многофакторная. В России курс зависит от цен на нефть, других факторов. Я думаю, что мы вошли в полосу относительной стабильности рубля", — сказал Костин телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ

"По крайней мере, я могу с определенной долей уверенности сказать, что таких скачков курса, которые были в 2014 году или в предыдущие годы, — такого не будет. Я думаю, что могут быть плавные изменения, но в целом на 5-10% он может куда-то колебаться, думаю, не больше", — добавил глава ВТБ.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях ПМЭФ заявил, что оптимальным курсом рубля для российской экономики может быть уровень 60-65 рублей за доллар.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.