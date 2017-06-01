Рубль вошел в полосу относительной стабильности, считает глава ВТБ
16:4601.06.2017
(обновлено: 16:48 01.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает сильных скачков курса рубля, как в 2014 году; допускает колебания на 5-10% в ту или иную сторону.
"Я лучше на НТВ погоду буду предсказывать, чем курс доллара, потому что это вещь многофакторная. В России курс зависит от цен на нефть, других факторов. Я думаю, что мы вошли в полосу относительной стабильности рубля", — сказал Костин телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ
.
"По крайней мере, я могу с определенной долей уверенности сказать, что таких скачков курса, которые были в 2014 году или в предыдущие годы, — такого не будет. Я думаю, что могут быть плавные изменения, но в целом на 5-10% он может куда-то колебаться, думаю, не больше", — добавил глава ВТБ.
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