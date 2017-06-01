Шувалов: АБИИ не рассматривается как альтернатива Всемирному банку и МВФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. РФ никогда не рассматривала Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) как альтернативу Всемирному банку и МВФ, успешное развитие этого института станет большим успехом для всей мировой финансовой системы, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, Россия участвует в АБИИ и собирается активно взаимодействовать с Китайской Народной Республикой по проекту "Один пояс — один путь".

"Президент Путин принимал участие в саммите, который проходил в Пекине. Мы договорились, что этот проект по сопряжению строительства ЕврАзЭс и "Один пояс — один путь", и мы будем дальше продвигаться", — отметил Шувалов, выступая на сессии ПМЭФ.

"Мы никогда не рассматривали АБИИ как альтернативу Всемирному банку и Международному валютному фонду. Мы так не думаем", — сказал Шувалов.

"Потому что политически то, что происходит по отношению к России и российским проектам внутри Всемирного банка — это не должно происходить. Есть политическая площадка, совет безопасности ООН и другие механизмы, но во Всемирном банке и МВФ невозможно обсуждать вопросы политического воспитания и навязывания тех или иных политических вопросов", — подчеркнул первый вице-премьер.

При этом он выразил уверенность, что в случае успешного развития АБИИ это станет большим успехом для всей мировой финансовой системы. "Это важная вещь", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.