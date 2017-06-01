Пресс-конференция Владимира Путина и Нарендры Моди. Прямая трансляция

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В четверг начался официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в России. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ провел с ним переговоры. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.