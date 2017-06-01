Орешкин рассказал, что может помешать изменить налоговую систему в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Налоговую систему в РФ не следует менять, если риски от ее изменения будут существенны для экономики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В России до 2018 года действует мораторий на повышение налогов. В послании федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы. Однако, по словам первого вице-премьер РФ Игоря Шувалова, кабмин подготовит наработки по налоговой системе более оперативно.

"Эти вопросы еще будут детально обсуждаться, все развилки смотреться, и если станет понятно, что есть риски после изменения налоговой системы, то мы, конечно же, остановимся на варианте ее сохранности в текущем виде", — сказал Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, решения, связанные с налоговой системой, будут еще обсуждаться внутри правительства, с экспертами, выноситься на общественное обсуждение. "Здесь очень важно, чтобы был консенсус между обществом, бизнесом и государством о том, как мы движемся вперёд. Потому что без совместного движения успеха не будет", — отметил министр.

"Я думаю, что до конца текущего года нужно обязательно определяться (по налоговой системе — ред.), потому что для бизнеса важна в первую очередь предсказуемость и стабильность налоговой системы", — отметил Орешкин. Имплементация налоговых решений — это 2019-2020 год, добавил министр.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.