"Росгеология" и Copelouzos Group договорились о геотермальном проекте
16:1501.06.2017
(обновлено: 16:16 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Росгеология" и Copelouzos Group подписали соглашение о совместной разработке геотермального проекта на севере Греции, сообщается в пресс-релизе "Росгеологии".
Соглашение подписали генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов и управляющий директор Copelouzos Group Димитрис Копелузос на площадке Петербургского международного экономического форума
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Ранее в ходе ПМЭФ-2015 было подписано соглашение между "Росгеологией" и структурой Copelouzos Group — Damco Energy S.A., в рамках которого на протяжении двух лет стороны вели проработку возможности совместной реализации проекта освоения геотермальных ресурсов и строительства ГеоТЭС на территории Греции. В апреле 2017 года был определен приоритетный для освоения начальный объект на севере республики.
"Подписание текущего документа регламентирует ход реализации проекта. Планируется осуществлять его на условиях паритетного со-финансирования. В качестве последующего шага будет подготовлена заявка в министерство энергетики Греции для получения лицензии на изучение и освоение объекта. После чего стороны приступят к проведению геологоразведочных работ предприятиями "Росгеологии", — отмечается в сообщении.
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