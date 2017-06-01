"Росгеология" и Copelouzos Group договорились о геотермальном проекте

Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у Исаакиевского собора

Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у Исаакиевского собора

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Росгеология" и Copelouzos Group подписали соглашение о совместной разработке геотермального проекта на севере Греции, сообщается в пресс-релизе "Росгеологии".

Соглашение подписали генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов и управляющий директор Copelouzos Group Димитрис Копелузос на площадке Петербургского международного экономического форума

Ранее в ходе ПМЭФ-2015 было подписано соглашение между "Росгеологией" и структурой Copelouzos Group — Damco Energy S.A., в рамках которого на протяжении двух лет стороны вели проработку возможности совместной реализации проекта освоения геотермальных ресурсов и строительства ГеоТЭС на территории Греции. В апреле 2017 года был определен приоритетный для освоения начальный объект на севере республики.

"Подписание текущего документа регламентирует ход реализации проекта. Планируется осуществлять его на условиях паритетного со-финансирования. В качестве последующего шага будет подготовлена заявка в министерство энергетики Греции для получения лицензии на изучение и освоение объекта. После чего стороны приступят к проведению геологоразведочных работ предприятиями "Росгеологии", — отмечается в сообщении.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.