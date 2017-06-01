Международные резервы России с 19 по 26 мая выросли на 0,3%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% и по состоянию на 26 мая составили 406,1 миллиарда долларов против 405 миллиардов долларов на 19 мая, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю с 19 по 26 мая увеличился на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. Международные резервы РФ по состоянию на 21 апреля 2017 года достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.