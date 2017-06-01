Миллер: спотовый рынок газа в ЕС неэффективен в периоды пикового спроса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Спотовые площадки торговли газом в ЕС зимой 2016-2017 годов показали свою неэффективность в период пикового спроса на газ, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Спотовые площадки показали свою неликвидность в условиях пикового спроса", — сказал Миллер на сессии ПМЭФ

По его словам, минувшей зимой в условиях пикового спроса на газ цены на спотовом рынке были существенно выше цен "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

"Спотовый рынок не является стабильным источником ценообразования", — сказал Миллер, пояснив, что такой вывод основан на примере прошедшего зимнего сезона.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.