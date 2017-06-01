Ярославская область подпишет соглашение о возрождении Менделеевского НПЗ

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Ярославская область подпишет на ПМЭФ соглашение с Московским кредитным банком о восстановлении Менделеевского НПЗ на 4,5 миллиарда рублей, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Петербургского экономического форума в четверг глава региона Дмитрий Миронов.

"Мы будем подписывать соглашение с Московским кредитным банком. Это соглашение касается восстановления Менделеевского нефтеперерабатывающего завода, который находятся в Ярославской области, и сумма инвестиций составляет порядка 4,5 миллиарда рублей", — сказал губернатор.

Миронов отметил, что эти вложения позволят возродить завод, который имеет "свою многолетнюю историю".

"Это предприятие поселкообразущее, там работает порядка 400 человек. На этом предприятии работают целыми поколениями, поэтому для нас очень важно возродить его", — подчеркнул Миронов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.