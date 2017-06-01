В Минсельхозе не видят смысла ограничивать время работы супермаркетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минсельхоз РФ полагает, что ограничивать работу круглосуточных магазинов бессмысленно и такая радикальная мера не нужна, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Александр Ткачев.

"Это слишком радикальная мера, зачем ограничивать? То же самое можно предлагать про молочную или мясную ферму — воскресенье или понедельник сделаем выходной", — сказал Ткачев.

"Чтобы развивать именно малые формы (торговли), нам необходимо создавать условия, очень много зависит от региональной составляющей, создание рынков под открытым небом, малых форм, площадок, доступ на рынки в больших городах", — добавил министр.

"Эту работу мы должны проводить и максимально стимулировать", — заключил Ткачев.

В конце марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский предложил внести поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

Эта инициатива, тем не менее, поддержки не нашла. В Госдуме такую идею назвали спорной, а в Общественной палате РФ усомнились, она решит проблемы малого и среднего бизнеса. В свою очередь, Минпромторг РФ считает, что ограничение времени работы крупных торговых сетей может нанести ущерб экономике, вызвать рост цен и лишить граждан возможности покупать товары в удобное время.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.