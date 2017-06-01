Москву и Тулу может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль

ТУЛА, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров договорились о сотрудничестве при реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной линии Москва-Тула, которая станет частью важнейшей транспортной магистрали Москва-Сочи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и ОАО "РЖД" подписан в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Компания "РЖД" — наш стратегический партнёр. В рамках соглашения мы обозначили намерения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тула. Она станет частью важнейшей транспортной магистрали Москва — Сочи. А время в пути по маршруту Москва-Тула сократится до 1 часа", — привел собеседник агентства слова Дюмина.

Как отметил глава региона, ближайшие этапы реализации проекта — это решение территориальных и земельных вопросов, а также начало проектирования. Также меморандум предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта организации скоростного железнодорожного сообщения на участке Тула — Белгород.

"Кроме того, речь идёт об обеспечении высокоскоростной связи города Москвы с крупнейшим аэропортом России "Домодедово", а также прямой скоростной связи Тулы, Орла, Курска и Белгорода с аэропортом. Есть договорённость о сотрудничестве в социальной сфере и развитии туризма на территории Тульской области", — сообщили в пресс-службе правительстве области.