В России уделяют внимание защите иностранных инвесторов, заявил Чайка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Развитию российской экономики во многом способствует приток иностранного капитала, в связи с чем защите иностранных инвесторов в РФ уделяется большое внимание, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка в четверг на ПМЭФ-2017.

"У нас есть четкое понимание, что развитию российской экономики во многом способствует приток в нашу страну иностранного капитала. В связи с чем значительное внимание уделяется защите добросовестных иностранных инвесторов. В этих вопросах мы эффективно взаимодействуем с зарубежными коллегами", — сказал Чайка.

По его словам, инвестиционная привлекательность напрямую зависит от состояния законности в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Поэтому защита бизнеса, обеспечение прав предпринимателей является одним из приоритетов в работе органов прокуратуры России, подчеркнул генеральный прокурор.

Заключаются необходимые соглашения, осуществляется правовая помощь по уголовным делам, в частности, полезный обмен опытом состоялся в 2015-2016 годах с коллегами из Беларуси, Болгарии, Китая, одним из "надежных партнеров является прокуратура Израиля", рассказал Чайка.

"Буквально полтора месяца назад, впервые за весь период взаимодействия, между Генеральными прокуратурами России и Израиля на уровне руководителей подписан меморандум о сотрудничестве, касающийся, в том числе, помощи по изъятию и возврату активов, полученных преступным путем. Его реализация, бесспорно, будет способствовать защите прав бизнесменов наших стран", — заключил глава Генпрокуратуры.