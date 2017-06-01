Прокуроры за 1,5 года вернули бизнесу 50 млрд рублей по госконтрактам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Российские прокуроры за последние 1,5 года добились возврата бизнесменам около 50 миллиардов рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках ПМЭФ-2017.

"Только за последние 1,5 года по нашим требованиям бизнесу — прежде всего, малому и среднему — возвращено около 50 миллиардов рублей за выполненные контракты", — сказал Чайка. На выступлении было озвучено, что речь идет именно о государственных и муниципальных контрактах.

По его словам, за последние 2,5 года при согласовании ежегодных планов проверок предпринимателей прокуроры отклонили почти 900 тысяч заявлений контролирующих органов.

В целом, по его словам, прокуратура отклоняет 42-43% внеплановых проверок бизнеса.

Прокуроры также добились привлечения к дисциплинарной и административной ответственности свыше 60 тысяч должностных лиц за нарушения закона в этой сфере, отметил Чайка.