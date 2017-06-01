Россия ответит на риски для ж/д сообщения с Украиной, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия может принять меры, если увидит риски для безопасности железнодорожного сообщения с Украиной, однако это является крайним случаем, до которого лучше не доходить, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Любые блокады — это плохо. Заблокирован сейчас, прежде всего, Донбасс со стороны наших украинских коллег — своя же территория, которая является частью Украины. Надеюсь, что до каких-то экстремальных мер, связанных с остановкой сообщения вообще не дойдет", — сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского экономического форума, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

"Но если мы увидим риски для безопасности людей, прежде всего, грузов — то, конечно, придется принять какие-то меры. Но это всегда решения крайнего порядка, которые лучше не принимать", — добавил вице-премьер.