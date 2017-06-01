Дворкович рассказал, когда примут решение о программах поддержки автопрома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Решение о новых программах поддержки автопрома в РФ будет принято в течение двух-трех недель, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
По его словам, подвижки в отечественном автопроме есть. "Продажи именно российских автомобилей начали потихоньку расти, в том числе за счет мер поддержки, которые были. Продажи зарубежных пока действительно стагнируют или падают. Но мы этого и ожидали", — сказал он в интервью телеканалу РБК-ТВ
в рамках Петербургского международного экономического форума
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Дворкович отметил, что часть мер поддержки автопрома уже заработали. "По новым программам: "новый автомобиль", "программы для фермеров" и ряд других находятся в стадии обсуждения. Мы хотим убедиться, что они будут работать справедливо, что мы этими программами не будем ограничивать свободу действий и для покупателей, и для продавцов, создавая неаккуратные или искусственные перекосы", — заявил он.
"Но думаю, что в ближайшие две-три недели решения будут приняты", — подытожил вице-премьер.
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