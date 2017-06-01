Мельниченко: новая модель рынка тепла даст приток инвестиций в отрасль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Новая целевая модель рынка тепла "откроет шлюзы" для притока инвестиций в отрасль теплоснабжения, которая сегодня недоинвестирована, считает основной бенефициар СУЭК и СГК Андрей Мельниченко.

В целях поддержки теплоснабжения Минэнерго был разработан проект закона, предусматривающий новую модель регулирования системы отношений и ценообразования по методу "альтернативной котельной". В декабре прошлого года законопроект был принят Госдумой в первом чтении, в настоящее время подготовлены поправки ко второму чтению.

"Регуляторы должны сделать свой шаг. Я имею в виду, в первую очередь метод "альтернативной котельной", которая должна заменить существующее регулирование, базирующееся на принципе "издержки плюс". Я думаю, это должно произойти в ближайшее время. Законопроект прошел в Госдуме первое чтение, есть надежда что к концу этого года работа будет завершена и это откроет шлюзы для притока инвестиций", — сказал Мельничненко журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Существующее сегодня регулирование, по его мнению, сдерживает инвестиционные возможности. Отсутствие перспектив и понимания, как будет развиваться отрасль, не дает возможности планировать какие-либо проекты.

СУЭК — угледобывающая компания, входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском крае и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.