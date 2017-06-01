Санкции мешают иностранным партнерам больше, чем России, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Санкции, которые были введены странами Запада, помешали иностранным партнерами РФ больше, чем самой России, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Очевидно, санкции мешают им (международным партнерам — ред.) даже больше, чем нам, хотя нам они тоже пользы большой не приносят, это понятно. Но мы научились постепенно жить в условиях санкций, понимая, что это может быть надолго", — сказал Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Тем не менее, подавляющее число компаний не забрали свои инвестиции, нарастили свои инвестиции, продолжают это делать, потому что санкции все-таки секторальные, ограничения не везде являются тотальными и всегда есть возможность развивать свой бизнес. Это делается и в энергетике, и в транспорте, где мы взаимодействуем с крупнейшими компаниями, и в сельском хозяйстве, и в цифровых технологиях", — добавил он.

Вице-премьер рассказал, что в первый день форума у него состоялись встречи с представителями международных технологических компаний CISCO и SAP. "Где-то не удается (развивать бизнес — ред.), потому что есть те самые ограничения. Но, тем не менее, всегда есть возможность это делать", — указал Дворкович.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.