Украинский суд наложил арест на имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Одесский суд наложил арест на имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму, сообщается в четверг на сайте генпрокуратуры Украины.

По данным ведомства, ранее на Украине было заведено уголовное дело о "незаконном завладении имуществом" "Черноморнефтегаза" в Крыму.

"Следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза", которые незаконно присвоены на временно оккупированной территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ранее этот же суд наложил арест на 4 самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец", "Украина", "Сиваш", "Таврида".

"В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базы данных розыска", — сообщает прокуратура.

Ранее власти Крыма заявляли, что споры по принадлежности четырех буровых установок "Черноморнефтегаза", арестованных украинским судом, с Украиной вестись не будут, поскольку установки и все имущество "Черноморнефтегаза" было национализировано в 2014 году.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Ему также принадлежит котельная "Симферополь" и котельная "Феодосия". До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма. "Черноморнефтегаз" добыл в 2016 году 1,4 миллиарда кубометров газа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".