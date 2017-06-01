Орешкин: новые санкции, обсуждаемые G7, слабо повлияют на экономику России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Новые санкции, обсуждаемые G7, могут слабо повлиять на экономику РФ, российские компании уже могут обходиться без западного финансирования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости на стенде агентства на Петербургском международном экономическом форуме.

"Повлиять это сможет уже слабо, потому что то, чего мы добились за последние два-три года — мы теперь полностью рассчитываем на свои собственные силы, мы теперь можем обходиться без западного финансирования и можем жить без внешних источников. Поэтому могут сколько угодно обсуждать новые санкции, мы должны сконцентрироваться на решении наших внутренних проблем, расшивая те проблемные зоны, которые у нас есть в инфраструктуре, на рынке труда, помогать людям развиваться, помогать людям приобретать новые компетенции, каждый талант доводить до его максимальной реализации. Благодаря всем этим историям и делать новую экономику, достигать высоких темпов роста", — сказал Орешкин.

Саммит стран "Большой семерки" (G7), прошедший на Сицилии в конце мая, принял итоговую декларацию, в которой говорится о намерении усилить санкции в отношении России по Украине в случае необходимости.