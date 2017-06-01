Чубайс: объем вывода из эксплуатации неэффективной генерации недостаточен

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Объем вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей в России недостаточен, нужно его увеличить. Такое мнение высказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления в рамках ПМЭФ-2017.

"Да, начали это делать, но покритикую — мало. Задача номер один сегодня — вывод неэффективных мощностей, пока есть такая возможность", — отметил он.

По словам Чубайса, избыточные мощности в энергетике являются уникальной опцией для вывода неэффективной генерации. "Мы жили в энергетике в ситуации, когда в ремонт блок не поставить, возникала катастрофа в целом энергоузле", — напомнил он.

Другой важной задачей, по словам Чубайса, является создание нового механизма ДПМ, и его сердцевиной служит модернизация с фокусированием на парогазовую энергетику.

"Сердцевина новых ДПМ — это конечно модернизация. Тот же самый парогазовый цикл, затачиваться нужно под него. В модернизации при одновременном добавлении парогазовой турбины еще и еще и по мощностям выигрываешь", — считает он.

В 2016 году в России объем вывода оборудования электростанций составил 3,75 ГВт. Одновременно ввод в эксплуатацию новых генмощностей и модернизация действующих дали прирост мощности ЕЭС (единая энергосистема) в размере 4,6 ГВт. В итоге общая мощность ЕЭС России выросла до 236,3 ГВт. По данным "Системного оператора" (диспетчер энергосистемы) в 2015-2020 годы будет выведено 11,6 Гвт мощностей, при этом избыток мощности в 2020 году все равно сохранится и составит 18,7 ГВт. В 2016 году он составлял 17,4 ГВт.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.