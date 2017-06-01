Чубайс: объем вывода из эксплуатации неэффективной генерации недостаточен

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Объем вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей в России недостаточен, нужно его увеличить. Такое мнение высказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления в рамках ПМЭФ-2017.
"Да, начали это делать, но покритикую — мало. Задача номер один сегодня — вывод неэффективных мощностей, пока есть такая возможность", — отметил он.
По словам Чубайса, избыточные мощности в энергетике являются уникальной опцией для вывода неэффективной генерации. "Мы жили в энергетике в ситуации, когда в ремонт блок не поставить, возникала катастрофа в целом энергоузле", — напомнил он.
Другой важной задачей, по словам Чубайса, является создание нового механизма ДПМ, и его сердцевиной служит модернизация с фокусированием на парогазовую энергетику.
"Сердцевина новых ДПМ — это конечно модернизация. Тот же самый парогазовый цикл, затачиваться нужно под него. В модернизации при одновременном добавлении парогазовой турбины еще и еще и по мощностям выигрываешь", — считает он.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.