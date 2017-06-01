Соглашение ОПЕК помогло стабилизировать цены на нефть, заявил орешкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Соглашение ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран способствовало стабилизации цен на нефть и состоянию экономики РФ, что позволит Минэкономразвития РФ в июне улучшить прогнозы по курсу рубля, цене на нефть и инвестициям, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости на стенде агентства на Петербургском международном экономическом форуме.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Договорённость с ОПЕК работает, потому что запасы сырой нефти, которые резко выросли в последние несколько лет, довольно быстро уменьшаются. Поэтому рынок поддерживается в более менее стабильном состоянии, и эта стабильность нефти, в том числе помогает иметь стабильность в российской экономике", — сказал Орешкин.

По словам министра, Минэкономразвития уточнит в июне прогноз по ряду макропоказателей на фоне продления венских соглашений.

"Да, мы конечно будем уточнять прогноз в июне, потому что новая вводная, это сделка с ОПЕК, приведет к тому, что у нас и курс будет чуть-чуть покрепче, инфляция будет чуть чуть-чуть поменьше, чем было", — добавил министр.

По его словам, показатель по инвестициям на 2017 год тоже будет пересмотрен в сторону более высоких значений из-за того, что показатели первого квартала оказались лучше ожиданий.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.