Новые санкции США не скажутся на российской экономике, считает Калашников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Возможное расширение США санкций против российских предприятий не скажется на развитии экономики РФ, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Группа американских сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Законодатели предлагают ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

"Тот объем санкций, который существует, покрывает реальный сектор экономики, где они могли бы нам навредить — это банковский сектор", — сказал Калашников РИА Новости в четверг.

По его словам, возможное расширение перечня предприятий, которые могут подпасть под санкции, "не ухудшит экономического развития России".

Постоянную санкционную политику американских законодателей в отношении России Калашников назвал пережитком прошлого. "Сенат США никак не может забыть время холодной войны. Это атавизм двадцатого, но никак не 21 века", — подчеркнул парламентарий.