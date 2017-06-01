Губернатор Ямала намерен подписать ряд стратегических соглашений на ПМЭФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин планирует подписать ряд стратегических соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает в четверг правительство ЯНАО.

"На авторитетной международной площадке губернатор Ямала проведёт встречи с руководителями нефтегазовых компаний – лидеров отрасли, подпишет соглашение о сотрудничестве с главой Челябинской области, новыми деловыми партнёрами из банковского сектора, закрепит документально социальные обязательства 2017 года одного из стратегических предприятий ТЭК. Кроме того, запланированы встречи с губернаторами субъектов РФ, представителями федеральных структур, презентация этапов реализации инфраструктурного ямальского проекта "Энергия Арктики", — говорится в сообщении.

Комментируя ожидания от Петербургского экономического форума, Кобылкин пояснил, что Ямальская Арктика готова к наращиванию межрегионального и межведомственного сотрудничества, как в рамках крупных стратегических проектов, так и в сфере мелкого и среднего бизнеса. За инвестициями следуют преобразования в социальной сфере, повышение качества и уровня жизни населения территории инвестирования. Для формирования комфортного климата предусмотрены меры поддержки и стимулирования бизнеса.

"В этом году мы ввели ряд новшеств, которые нацелены на то, чтобы облегчить жизнь нашим предпринимателям. За год срок выдачи разрешения, например, на строительство, сократился в полтора раза. Мы открыли сразу в четырёх населённых пунктах МФЦ для бизнеса и бизнес-окна. Сейчас благодаря им представители малого и среднего бизнеса могут получить в одном месте сразу 48 государственных услуг. Появились новые налоговые льготы. Для производственников налог на прибыль снизился с 17% до 10%. Это должно способствовать диверсификации экономики региона", — приводятся в сообщении слова Кобылкина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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