В ОНФ выяснят, как расходуются бюджетные средства на развитие села

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) запускает проект "Гражданский контроль на сельских территориях", в рамках которого пройдет всероссийский мониторинг оценки эффективности реализации федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий, сообщили в пресс-службе ОНФ.

В организации напомнили, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ и лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за недостижение показателей результативности использования бюджетных средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства. По данным исследований ОНФ, проведенных за последние два года, уровень и качество жизни сельского населения пока отстают от уровня жизни в городах. Несмотря на динамичное развитие агропромышленного комплекса, отток людей из села растет.

"Именно во исполнение поручений главы государства активисты ОНФ, Российского союза сельской молодежи проведут ряд мониторингов, общественных рейдов по объектам социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, которые приняли участие в реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Мониторинги будут осуществляться в рамках общественного проекта "Гражданский контроль", — говорится в сообщении.

Активисты проведут опросы сельских жителей и проведут рейды по объектам инфраструктуры. По словам члена центрального штаба ОНФ Юлии Оглоблиной, по итогам мониторинга будет составлен рейтинг регионов по эффективности реализации госпрограммы.

"Мы намерены выяснить, насколько разумно тратятся государственные средства, выделяемые на развитие села. Планируем провести мониторинги, опросы сельских жителей, рейды по объектам инфраструктуры. Считаю, что уже давно назрела необходимо в пересмотре подхода к сельскому хозяйству исключительно со стороны источника продовольствия, когда в приоритете — господдержка крупному агробизнесу", — цитирует пресс-служба движения Оглоблину.