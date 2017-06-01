Габон на ПМЭФ надеется привлечь российских инвесторов в нефтяную сферу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства, заявил премьер-министр республики Эммануэль Иссозе-Нгонде.

"Цель нашего приезда на Петербургский международный экономический форум — это, прежде всего, привлечь российских инвесторов в ключевые отрасли нашей экономики – горнорудное дело, нефть, лесное хозяйство. Это всего лишь несколько отраслей нашей экономики", — сказал Иссозе-Нгонде.

Он добавил, что руководство республики заинтересовано в том, чтобы предоставить возможности для инвестирования в эти сферы всем экономическим операторам, участвующим в форуме.

Иссозе-Нгонде добавил, что Габон заинтересован в развитии тесного партнерства с Россией в экономической, политической и культурной сферах.

"Сегодня мировая экономическая обстановка характеризуется недостатком природных ресурсов. Естественно, мы страдаем от этого. Мы пытаемся с этим бороться, пытаемся проводить реформы, чтобы максимизировать или оптимизировать наш экономический рост, но помимо национальных усилий необходимо, чтобы в нашу страну приходили международные экономические операторы", — отметил премьер Габона, добавил, что для этого республике нужна диверсификация ее партнеров.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.