Волков: урожайность зерновых в Мордовии за 3 года выросла почти на треть

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Урожайность зерновых в Мордовии за последние три года выросла на 27% и в 2016 году была самой высокой в ПФО, сообщил врио главы республики Владимир Волков.

"Благодаря грамотной агротехнической работе, в том числе внесению удобрений, за последние три года урожайность зерновых и зернобобовых культур в республике выросла на 27%. В прошлом году Мордовия показала самую высокую урожайность зерновых в Приволжском федеральном округе — 25, 6 центнера с гектара", — сказал Волков в ходе встречи с гендиректором ПАО "КуйбышевАзот" Александром Герасименко.

По информации пресс-службы главы региона, они обсудили вопросы поставок удобрений для аграриев республики.

Врио главы Мордовии отметил динамичное развитие агропромышленного комплекса республики. По его словам, доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране.

"В этом году мы ставим задачу собрать не менее 1 миллиона 330 тысяч тонн зерна, а в течение следующих двух лет нам необходимо преодолеть полуторамиллионный рубеж", — заявил Волков.

Руководитель "КуйбышевАзота" сообщил, что в 2017 году предприятие начало поставки удобрений в жидкой форме, которые, по оценке специалистов, более эффективны. Ряд сельхозпредприятий Мордовии уже в этом сельскохозяйственном сезоне смогут оценить новинку.

ПАО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности, среди выпускаемой продукции которого азотные удобрения.

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