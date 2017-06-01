Кудрин прокомментировал покупку "Роснефтью" ТНК-BP и "Башнефти"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Приобретение "Роснефтью" компании ТНК-BP или покупка пакета акций "Башнефти" не имело необходимых предпосылок и не принесло серьезного синергетического эффекта, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"У нас успешнейшие компании работают, типа "Лукойла". До этого была когда-то ТНК-BP, успешная и, кстати, более быстро технологически развивающаяся, чем государственные компании. "Башнефть" до недавнего времени была частной. Теперь и ТНК-BP поглощено, и "Башнефть" поглощена. Для этого я не вижу никаких необходимых предпосылок", — сказал Кудрин в интервью РБК в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Государство декларирует, что оно готово (выходить из капитала нефтяных компаний — ред.). Допустим, для этого был приватизирован пакет "Роснефти". Но, добиваясь большего синергетического эффект, когда были приобретены другие компании — я не вижу пока серьезного эффекта или улучшения ситуации после покупки ТНК-BP или "Башнефти", — добавил он.

По его словам, российский нефтяной сектор может работать в конкурентной среде. "У нас есть много частных капиталов, которые хотят войти в сферу добычи нефти, несмотря на то, что цена упала. У нас еще очень большой зазор по рентабельности", — пояснил он. Кроме того, по его словам, государственные нефтяные компании, как правило, "чаще давят на получение определенных очередных льгот".

"Сегодня вы будете наблюдать — госкомпании снова первыми заявляют о необходимости очередных льгот, в то время как нефтяной сектор — рентабельный, и там с большой осторожностью надо выдавать очередные льготы. В этом нет необходимости. Она не имеет какого-то особого стратегического значения, если компания станет частной — это не значит, что у нас уменьшится экспорт. Наверное, он даже увеличится", — считает Кудрин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.