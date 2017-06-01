"Газпром нефть" изучает возможность сотрудничества с Saudi Aramco

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром нефть" и Saudi Aramco изучают возможность технологического сотрудничества, оценивают потенциал друг друга, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе брифинга на ПМЭФ.

"Мы обсуждаем возможность сотрудничества, вполне возможно, мы договоримся, дайте нам время… Обсуждается возможность технологического сотрудничества", — сказал Дюков, отвечая на вопрос о своей встрече с аль-Фалихом.

Он отметил, что в марте представители компании посетили Саудовскую Аравию, осмотрели производственные и научно-исследовательские центры площадки Saudi Aramco. "Газпром нефть" также пригласила коллег посетить свой научно-технологический центр и центр сопровождения бурения.

"Посещения оставили самые положительные впечатления, мы увидели серьезный научно-технический и исследовательский потенциал и компетенции, мы также обладаем опытом и компетенциями, которые представляют интерес для саудовских коллег. Поэтому вполне возможно, что это партнерство и сотрудничество может сложиться", — сказал Дюков.

Как ранее сообщало Минэнерго РФ, министр энергетики РФ Александр Новак в конце мая в Москве провел встречу c министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, в которой также принял участие глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.