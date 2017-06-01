Яровая оценила важность законов о развитии Дальнего Востока для всей старны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Законы, принятые для привлечения инвесторов и развития Дальнего Востока, являются правовой базой и стратегией развития всей страны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках ПМЭФ.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на той же сессии сообщил, что для развития Дальнего Востока Госдумой были приняты 15 федеральных законов, которые облегчили приход инвесторов в регион.

"Законы, которые были приняты, это фундаментальная правовая база развития не только Дальнего Востока, это стратегия всей страны, и это фундамент, который не будет ломаться, не будет меняться сиюминутно. Это то, что предопределило доверие, с которым наши уважаемые инвесторы сюда пришли", — сказала Яровая.

По ее словам, законы по Дальнему Востоку, это "публичная деловая оферта", которая является привлекательной для бизнеса, и именно поэтому в регион идут инвестиции. Самая сложная проблема, закрепление населения на этих территориях, решается не принудительно, она решается мотивационно, отметила Яровая.