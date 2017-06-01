Татарстан и "РусГидро" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Цель соглашения — развитие взаимодействия в области информационных технологий, научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности на базе университета Иннополис", — говорится в сообщении.

Согласно документу, стороны договорились использовать научно-технический потенциал университета Иннополис в управлении информационной безопасностью, в энергетической логистике, автоматизации и роботизации технологических процессов на энергообъектах, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, обучении, стажировке и повышении квалификации работников группы "РусГидро".

Также Минниханов и Шульгинов рассмотрели вариант создания центра исследований и разработок в области технологий возобновляемой энергетики на базе татарстанского ИТ-вуза.

"РусГидро" активно сотрудничает с образовательными учреждениями в разных регионах России. Также группа активно развивает информационные технологии, в том числе внедряет российские разработки. Уверен, опыт и компетенции университета Иннополис будут востребованы нашей компанией, их применение будет способствовать повышению безопасности и надежности энергоснабжения регионов, где расположены наши энергообъекты", — отметил Шульгинов.

Университет Иннополис — российский вуз, построенный по международным стандартам, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий. Миссия вуза — в формировании поколения специалистов, которые выведут российскую ИТ-отрасль на новый конкурентный уровень.

Группа "РусГидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь>>>