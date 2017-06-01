Доля ВГТРК в канале Euronews после допэмиссии снизилась до 2,29%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. После допэмиссии акций Euronews и приобретения 25% его акций американским NBC доля ВГТРК в европейском телеканале снизилась с 7,17% до 2,29%, сообщил РИА Новости представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

Накануне стало известно о покупке 25% акций Euronews американской вещательной компанией NBC Universal. Как рассказал Федоров, сделка была проведена путем допэмиссии акций. До этого пакет ВГТРК составлял 7,17%.

"Сделка уже началась, собственно, она уже завершена сегодня, 1 июня. Наш пакет снизился до 2,29%. Как и у всех остальных общественных вещателей, которые до прихода Савириса обладали всеми акциями Euronews", — сообщил Федоров.

В 2015 году также путем допэмиссии основным акционером и инвестором телеканала стал египетский бизнесмен Нагиб Савирис. До 2017 года ему принадлежали 53% акций Euronews. По словам Федорова, пакет Савириса после новой допэмиссии также снизился – до 51%. "И за эти два процента он получил солидную сумму, но при этом у него на руках остался блокирующий пакет", — рассказал Федоров.

По данным источника агентства Блумберг, приобретение 25% в капитале Euronews обошлось американской телекомпании в 30 миллионов долларов.

Телеканал Euronews начал вещание 1 января 1993 года. И на момент создания был единственным новостным каналом, вещающим одновременно на нескольких языках: английском, немецком, испанском, французском и итальянском. В 1999 году началось вещание на португальском языке, в сентябре 2001 года на русском языке. Затем появились арабская, турецкая и украинская версии, а также версия на фарси.