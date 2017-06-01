Дворкович рассказал, когда увеличатся инвестиции в человеческий капитал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Российские власти после 2020 года смогут увеличивать инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, поскольку в это время завершится цикл масштабных вложений в программу вооружений, и расходы на эту программу будут снижаться в реальном выражении, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У нас проходят определенные циклы вложений в различные приоритеты, и мы постепенно завершаем реализацию действующей государственной программы вооружений. Она была масштабной, очень крупной, и является таковой", — сказал Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Петербургского экономического форума.

Он указал, что эта программа служит не только интересам безопасности страны, но и развитию всей экономики — создаваемые технологии постепенно начинают использоваться и в гражданских отраслях.

"Это реальный драйвер развития всей экономики. Но это очень большие расходы. И до 2020 года они будут оставаться еще очень и очень большими. Но постепенно, с завершением этой программы, мы будем в реальном выражении — не в номинальных цифрах, а в реальном выражении — по чуть-чуть стабилизировать и дальше сможем даже немного снижать расходы на эти цели, увеличивая инвестиции в человека и инфраструктуру", — добавил вице-премьер.

"Этот переход не будет одномоментным, он будет эволюционным, но он будет происходить", — подчеркнул Дворкович.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.