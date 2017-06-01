АКРА обсуждает с десятью странами возможности для своей работы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. АКРА на ПМЭФ проведет ряд встреч с иностранными коллегами, где обсудит возможности выхода на другие рынки, сейчас агентство ведет переговоры с 10 странами, где изучает возможности своей работы, рассказала РИА Новости глава АКРА Екатерина Трофимова.

"На форуме запланирован ряд встреч с российскими и иностранными инвесторами. Уже сейчас мы видим, что более 10% информационных обращений к продуктам работы АКРА составляют именно иностранные инвесторы", — сообщила она в кулуарах ПМЭФ.

"Также в рамках форума запланировано несколько встреч в рамках наших контактов по возможному выходу на другие рынки, чем мы сейчас очень плотно занимаемся, изучаем различные возможности, которые были бы нам интересны с точки зрения развития агентства и использования нашей экспертизы", — добавила она.

По ее словам, опыт АКРА интересен целому ряду стран, которые задумываются над укреплением или даже созданием своей собственной национальной рейтинговой индустрии. Она рассказала, что уже в первые месяцы существования к АКРА обратился ряд стран с вопросами по изучению опыта агентства и предложениями перенести опыт на свои рынки.

"Мы ведем активные переговоры с десятком стран, где изучаем различные возможности нашей потенциальной работы. Эти контакты не ограничены каким-то конкретным регионом, поскольку предпосылки для нашего развития за пределами России зависят от многих факторов, прежде всего от структуры собственного рейтингового рынка… наши контакты очень разнообразны и в различных регионах", — заявила она.

"Надеюсь, что уже до конца года мы сможем сделать какие-то конкретные объявления на эту тему", — добавила Трофимова.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.