Галушка рассказал о размере инвестиций в развитие Дальнего Востока

Александр Галушка во время заседания коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Архивное фото

Александр Галушка во время заседания коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Инвестиции в развитие Дальнего Востока, уже осуществленные или планируемые участниками Петербургского международного экономического форума, составляют 1 триллион рублей, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках ПМЭФ.

"Здесь сидят люди, которые вкладывают в совокупности, вложили, вкладывают и планируют вкладывать, 1 триллион рублей на Дальний Восток", — сказал Галушка.

По словам министра, инвестиции идут не только в добычу природных ресурсов, но и в их глубокую переработку.

"Мы нашли ключик, чтобы частному инвестору это было выгодно, а государство получало в результате и развитие экономики, и рабочие места, и налоги", — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.