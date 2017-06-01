Тюменская область и КБР договорились о сотрудничестве по туризму и АПК

ТЮМЕНЬ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о реализации проектов в туризме и агропроме, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в таких сферах, как дорожно-транспортная инфраструктура, информационные коммуникации, инновации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, здравоохранение, образование и наука, культура, туризм и спорт, социальная защита и социальное обслуживание населения, семейная и молодежная политика", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решено обмениваться планами по организации и проведению на территории Тюменской области и Кабардино-Балкарской Республики межрегиональных и международных выставок, ярмарок, семинаров, конференций, форумов, содействовать участию в них региональных представителей.

"Рассматриваем несколько направлений для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, ЖКХ и строительстве, культуре и образовании, особенно вузовском и послевузовском. Еще одна сфера, важная для развития межрегионального сотрудничества, касается продвижения производимой на территориях продукции, повышения узнаваемости регионов, изучения культуры и быта народов, населяющих их", — заявил Якушев.

По мнению Кокова, подписанное соглашение дает возможность бизнес-сообществу двух субъектов России более продуктивно выстраивать взаимоотношения. "У нас есть завод по изготовлению инструментов с использованием алмазов, другие сегменты товаров, которые могут быть востребованы нефтяниками. Кроме того, Кабардино-Балкария обладает большим туристическим потенциалом и ждет тюменцев в гости", — сказал Коков.

Правительства регионов совместно будут содействовать расширению торгово-экономических связей между организациями Тюменской области и Кабардино-Балкарской Республики, способствовать развитию предпринимательства, установлению и развитию деловых связей, расширению торговли, инвестированию в производства, представляющие взаимный интерес.

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