ОАК и ВЭБ создадут лизинговую платформу для продвижения SSJ100 и МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ОАК и ВЭБ создадут совместную лизинговую платформу по развитию экспортных поставок российских самолётов SSJ100 и МС-21, в том числе в ЕС, Латинскую Америку и Африку, следует из соглашения.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Стороны договорились создать совместную лизинговую платформу по развитию экспортных поставок основных продуктов гражданской линейки ОАК — ближнемагистрального самолета SSJ100 и перспективного среднемагистрального самолета МС-21 на международные рынки, в том числе в страны Европейского союза, Латинской Америки и Африки", — говорится в сообщении к подписанию.

Соглашением предусмотрена возможность привлечения финансирования группы ВЭБ для реализации стратегических проектов, развития программ гражданской авиации, технического перевооружения и модернизации производственных мощностей авиастроительных предприятий группы ОАК.